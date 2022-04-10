В Орле установили подозреваемого в незаконном хранении героина

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13:01, 10 апреля 2022 года
В Орле установили подозреваемого в незаконном хранении героинаОперативники задержали данного гражданина в лесополосе на территории Советского района.
В полицию Орла поступила информация о том, что к незаконному обороту наркотических средств может быть причастен 39-летний орловец. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сведения подтвердились.
Оперативники задержали подозреваемого в лесополосе на территории Советского района областного центра. При проведении его личного досмотра полицейские обнаружили в кармане его брюк полимерный пакетик с порошкообразным веществом бежевого цвета. Как установили эксперты, им оказался героин массой 1,77 грамма.
В беседе с полицейскими гражданин пояснил, что приобрел данное вещество бесконтактным способом для личного потребления.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро