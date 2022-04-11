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9:26, 11 апреля 2022 года Орловцев приглашают принять участие в первом областном «Краеведческом диктанте» Диктант проведут в преддверии Международного дня памятников и исторических мест – 16 апреля.





Как сообщает региональный информационный портал, в Орловской области впервые пройдёт «Краеведческий диктант». Диктант проведут в преддверии Международного дня памятников и исторических мест – 16 апреля. Начало в 11 часов.



Основу диктанта будут составлять разные по сложности вопросы, связанные с многовековой историей Орловщины:



• древняя история Орловского края;

• Орловская губерния в XVIII-XIX вв.;

• Орловский край в ХХ веке;

• Орловская область в годы Великой Отечественной войны: события и герои;

• Орёл литературный;

• Знаменитые люди Орловского края.



К участию приглашаются дети от 14 лет и взрослые.



Диктант будет проходить в Орловском краеведческом музее, Военно-историческом музее, Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина, Центральной городской модельной библиотеке им. А.С. Пушкина, а также в музеях и библиотеках районных центров Орловской области.



Для участия в диктанте необходимо записаться на удобную для вас площадку и прийти за 20-25 минут до начала диктанта. Подробности участия можно узнать здесь.





Орловское Информбюро





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