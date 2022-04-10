Налоговые органы рекомендуют проверить адрес электронной почты

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13:32, 10 апреля 2022 года
Налоговые органы рекомендуют проверить адрес электронной почтыС целью защиты Единой универсальной почтовой системы ФНС России от деструктивных воздействий со стороны недружественных стран была заблокирована доставка электронных писем от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза.
В настоящее время у налогоплательщиков Российской Федерации, а также государств СНГ, использующих для размещения своих почтовых доменов зоны, попадающие под блокировку, могут наблюдаться проблемы с отправкой электронных писем, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.
Управление ФНС России по Орловской области рекомендует налогоплательщикам проверить адреса своей электронной почты и отправлять почтовые сообщения в налоговые и иные государственные органы только с почтовых серверов в домене «.ru» или зарегистрированных в сервисах стран, не попадающих под ограничения.
Орловское Информбюро