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13:32, 10 апреля 2022 года Налоговые органы рекомендуют проверить адрес электронной почты С целью защиты Единой универсальной почтовой системы ФНС России от деструктивных воздействий со стороны недружественных стран была заблокирована доставка электронных писем от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза.





В настоящее время у налогоплательщиков Российской Федерации, а также государств СНГ, использующих для размещения своих почтовых доменов зоны, попадающие под блокировку, могут наблюдаться проблемы с отправкой электронных писем, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.



Управление ФНС России по Орловской области рекомендует налогоплательщикам проверить адреса своей электронной почты и отправлять почтовые сообщения в налоговые и иные государственные органы только с почтовых серверов в домене «.ru» или зарегистрированных в сервисах стран, не попадающих под ограничения.





Орловское Информбюро





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