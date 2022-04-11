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9:50, 11 апреля 2022 года

Орловцы в 2022 году получили более 210 миллионов рублей налоговых вычетов

Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.


За первые три месяца текущего года по заявленным физическими лицами имущественным и социальным вычетам из бюджета возвращено НДФЛ на сумму более 210 млн рублей, что в 2,5 раза больше уровня 2021 года, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

УФНС России по Орловской области напоминает: до 4 мая 2022 года орловцам необходимо отчитаться о доходах, полученных в прошлом году.

Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатский кабинет, а также физическим лицам, получившим доходы, например, от продажи недвижимости или транспортных средств, которые были в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.

Следует иметь в виду, что на граждан, представляющих декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно с целью получения социальных и имущественных налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации – 4 мая 2022 года – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года.


Орловское Информбюро


 
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