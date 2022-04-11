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21:57, 10 апреля 2022 года Андрей Клычков поблагодарил орловцев за поддержку российских бойцов Жители Дмитровска встретили с воодушевлением военнослужащих, направлявшихся для выполнения боевых задач. Об этом губернатор Орловской области сообщил в своём Telegram-канале.





Андрей Клычков. «Наши ребята из СОБР и ОМОН Росгвардии на передовой гордо несут знамя Орловщины. И пока каждый из нас имеет возможность спокойно жить под мирным небом, они сражаются за этот мир, за свою страну, за право быть сильными и независимыми. Каждый день они мужественно и профессионально выполняют новые задачи. Особые слова благодарности от бойцов жителям Дмитровского района за гостеприимство, радушную и трогательную встречу - с флагами и подарками. Их колонна шла тоже через Дмитровский район! Такая поддержка дорогого стоит. Войска Вооруженных сил РФ говорят Спасибо всем орловчанам! Наша область в очередной раз показала свою патриотическую позицию, доказала, что народ и Армия - едины. Горжусь нашими ребятами! Вы - наши герои и мы с вами! Возвращайтесь домой без потерь!», - написал





Орловское Информбюро





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