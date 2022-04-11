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10:12, 11 апреля 2022 года

МЧС: В Орловской области участились случаи поджогов сухой травы

С начала 2022 года на территории области зарегистрировано 11 термических точек, из них подтвердились 5 термических точек как горение сухой травы.


По данным Центра космического мониторинга Национального ЦУКС в субботу 9 апреля в Должанском районе зарегистрирована 1 термическая точка. Горела сухая трава на площади 2 гектаров. 
 
Травяной пал – это стихийное бедствие. Причиной зачастую является опасная традиция жителей поджигать весной сухую траву. 
 
С начала 2022 года на территории области зарегистрировано 11 термических точек, из них подтвердились 5 термических точек как горение сухой травы.
 
Признанные виновными в данном правонарушении лица привлекаются к административной ответственности. Штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб.
 
За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 38 раз, из них 17 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть из которых на горение мусора и сухой травы и 21 выезд на различные происшествия и помощь населению.
 
Фото пресс-службы МЧС из Должанского района



Орловское Информбюро


 
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