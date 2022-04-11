Орловские спасатели отработали навыки, связанные с ликвидацией последствий ДТП

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10:42, 11 апреля 2022 года
Орловские спасатели отработали навыки, связанные с ликвидацией последствий ДТПЗа состязаниями наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.
В Орле состоялись соревнования спасателей по отработке навыков, связанных с ликвидацией последствий ДТП. За победу боролись 8 команд - пять из Орла и три из Ливен и Мценского района.
Руслан Андреев, замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Орловской области: «Данные соревнования проводятся в седьмой раз, команды из года в год показывают лучшие результаты, достигают больших высот».
Соревнования проходят раз в год. Выезжать на ликвидацию последствий ДТП спасателям приходится гораздо чаще. И учения - это своеобразный «черновик», где можно отточить сложные навыки, чтобы действия были чёткими и быстрыми - ведь на кону человеческая жизнь.
По легенде, легковушка врезалась в препятствие. Двое пострадавших с тяжелыми травмами не могут выбраться из авто самостоятельно. Обычно спасатели справляются с задачей за 10-15 минут. Но есть контрольное время - 45 минут, за пределы которого выходить нельзя. Если за это время не успевает, то команда выбывает из соревнований.
Победителем стала команда 1-й пожарно-спасательной части города Орла. Они представят наш регион на соревнованиях среди команд ЦФО.
Юлия Сабельникова