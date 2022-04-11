Орловские спасатели отработали навыки, связанные с ликвидацией последствий ДТП

За состязаниями наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.

В Орле состоялись соревнования спасателей по отработке навыков, связанных с ликвидацией последствий ДТП. За победу боролись 8 команд - пять из Орла и три из Ливен и Мценского района.

Руслан Андреев, замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Орловской области: «Данные соревнования проводятся в седьмой раз, команды из года в год показывают лучшие результаты, достигают больших высот».

Соревнования проходят раз в год. Выезжать на ликвидацию последствий ДТП спасателям приходится гораздо чаще. И учения - это своеобразный «черновик», где можно отточить сложные навыки, чтобы действия были чёткими и быстрыми - ведь на кону человеческая жизнь.

По легенде, легковушка врезалась в препятствие. Двое пострадавших с тяжелыми травмами не могут выбраться из авто самостоятельно. Обычно спасатели справляются с задачей за 10-15 минут. Но есть контрольное время - 45 минут, за пределы которого выходить нельзя. Если за это время не успевает, то команда выбывает из соревнований.

Победителем стала команда 1-й пожарно-спасательной части города Орла. Они представят наш регион на соревнованиях среди команд ЦФО.