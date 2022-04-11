Команда лицея № 1 города Орла стала победителем в телевизионной игре «Мы - грамотеи»

Интеллектуально-развлекательная программа, в которой участники демонстрируют свои знания русского языка, выходит на телеканале «Культура».

Команда орловского лицея № 1 стала победителем в игре «Мы - грамотеи».

В команде было три участника - ученики седьмого, девятого и одиннадцатого классов. Их соперниками были школьники из Брянска и Мценска.

Какой-то специальной подготовки к игре у ребят не было, они использовали знаниями, которые получили на обычных уроках русского языка.

Юлия Труфанова, учитель орловского лицея №1 им. М. В. Ломоносова: «Это очень значимое событие для нашего лицея и для ребят, которые принимали участие. Мы рады, но не очень удивлены, поскольку педагоги и ребята показывают тот результат, на который они были нацелены и к которому они были готовы».

Запись игры «Мы – грамотеи» была ещё осенью, но в эфире появилась на днях, и ребятам прислали заслуженную награду. Кубок игры остаётся в школе наравне с другими многочисленными наградами за олимпиады и конкурсы.