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12:20, 11 апреля 2022 года У орловских подростков появилась возможность поработать О том, как устроиться на работу несовершеннолетним, рассказал руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников.





Экологические отряды у нас в городе работают уже не первый год. Кто может стать участником этой программы? - Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время - одно из традиционных направлений деятельности службы занятости. Есть ли какие-то преимущества у детей из малообеспеченных семей? - Говорить о приоритетах в данном случае нельзя, законодательством установлены только возрастные рамки. Мы исходим из того, что каждый подросток, который хочет поработать в свободное от учёбы время, должен иметь такую возможность. Продолжительность ежедневной смены составляет от 4 до 7 часов в зависимости от возраста. Подросток получает заработную плату пропорционально фактически отработанному времени, исходя из той зарплаты, которая установлена для должности. Минимум - 13 890. Если подросток работает два часа, то это одна четвертая от этой суммы, если четыре часа, то это половины от этой суммы. Но это минимально допустимая граница, возможна и более высокая зарплата. Кроме того, подросток получает зарплату от органов службы занятости, исходя из суммы: за полную ставку - 3 тысячи рублей, а далее – в зависимости от фактически отработанного времени. Подростки работают в качестве рабочих по благоустройству территории, уборщиков подсобных и производственных помещений, подсобных рабочих, подростки трудятся на пришкольных участках, осуществляют мелкий ремонт школьной мебели, благоустраивают школьную территорию, прилегающие улицы. Есть и такие специальности, как помощник в регистратуру стоматологической поликлиники, наборщики текстов в редакцию газеты. И есть еще одно традиционное направление, куда мы трудоустраиваем молодых людей, это благоустройство воинских захоронений. Чтобы подать заявление о поиске работы, для начала нужно воспользоваться порталом госуслуг, затем обратиться в центр занятости по месту регистрации. Необходимые документы: паспорт, трудовая книжка (если имеется), ИНН, СНИЛС, медсправка по форме 086, письменное согласие родителей и справка с места учебы. Становится ли чище в городе после деятельности экоотрядов? - Временная занятость подростков имеет тройной эффект. Прежде всего, это эффект от самой работы - любой населённый пункт становится чище. Во-вторых, я это помню еще со своих студенческих лет, на той улице, которую ты убрал сам, не будешь мусорить. Работая на предприятиях, молодые люди видят, как осуществляется рабочий процесс, как работает техника, какие реализуются технологии, и это позволяет делать более осознанный выбор в отношении своей будущей профессии. И, конечно, это возможность заработка.





Татьяна Тимохина





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