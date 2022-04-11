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12:50, 11 апреля 2022 года

К 125-летию Орловского краеведческого музея. Орловский спис

В фондах Орловского краеведческого музея хранятся образцы вышивки, датируемой концом XVIII века. Об уникальных экспонатах рассказала научный сотрудник музея Наталья Рассохина.


В марте этого года в Орловском краеведческом музее состоялась выставка семи орловских мастериц, на которой, в том числе, были представлены современные работы, выполненные в технике «орловский спис». Древний промысел на Орловщине продолжают развивать, и народные мастера передают свои умения молодым. 
 
Сейчас вышивка в технике «орловский спис» - фирменный знак, лицо губернии, визитная карточка. А когда-то это было народное рукоделие, которым искусно владели крестьянские женщины. В Орловском краеведческом музее есть уникальные экземпляры, относящиеся к концу 18 века.
 
Наталья Рассохина, научный сотрудник Орловского краеведческого музея: «Не так много образцов подлинного орловского списа хранится в наших музеях. Их насчитывается несколько десятков всего лишь. Самые ранние полотенца датируются концом 18 века. 1796 год - дата вышита на самом полотенце. Это работа крепостной мастерицы Мценского уезда». 
 
Тому, что сохранилось не так много образцов этой вышивки, есть объяснение: ткань - вещь хрупкая, страдающая от времени, да и украшать свои дома вещами с орловским списом могли только состоятельные крестьяне, ведь и ткань, и нитки стоили дорого. Вышивали мастерицы зимними вечерами, и, считается, что они копировали морозные узоры на стекле. Но это не более чем романтичная версия. На самом деле орловский спис имеет более глубокие корни, уходящие в древность.
 
Наталья Рассохина, научный сотрудник Орловского краеведческого музея: «Называют этот орнамент древом жизни, древом познания добра и зла. Если рассмотреть внимательно, то можно увидеть корни, ствол, развитую крону дерева, и узоры дают впечатление осмысления человеческой жизни со всеми ее взлетами и падениями, радостями и горестями. Это такой глубокий философский смысл».
 
Основные цвета вышивки - красный и голубой, реже чёрный. Применялось это искусство в основном на полотенцах, одежду им украшали нечасто. Но полотенце именно тот предмет быта, с которым на Руси было связано множество обрядов от рождения человека до его смерти. 
 
Мастерицы, владеющие техникой орловского списа, на Орловщине были во все времена. В музее также хранятся образцы, созданные в 70-80 годы прошлого века, один из них посвящён московской Олимпиаде.



Эва Стасюлевич


 
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