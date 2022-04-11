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13:21, 11 апреля 2022 года Борис Голубицкий написал книгу воспоминаний о российском театре Она открывает серию «Жизнь в воспоминаниях», которая будет выходить приложением к журналу «Страстной бульвар,10».







Книга режиссера Бориса Голубицкого «Птицы нашего Театра», выходящая в Санкт-Петербургском издательстве «Tabula rasa», открывает серию «Жизнь в воспоминаниях». Она будет выходить приложением к журналу «Страстной бульвар,10», издаваемому Союзом театральных деятелей России. Об этом сообщила главный редактор издания Наталья Старосельская. В свежем номере (№7–247/2022) ежемесячного журнала, в рубрике «Театральная шкатулка», опубликован фрагмент книги режиссера под названием «Рассказы о знаменитых». Он включает воспоминания о встречах и совместной работе с Михаилом Ульяновым, Верой Васильевой, Марией Мироновой, Александром Менакером и другими легендарными деятелями российского театра. Борис Голубицкий в 1987—2012 гг. — главный режиссер и художественный руководитель Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева. В 1991—1996 гг. — секретарь Правления Союза театральных деятелей России. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995 г.). В настоящее время – профессор Российского государственного института сценических искусств.

На фото: Михаил Ульянов и Борис Голубицкий (фото из журнала «Страстной бульвар, 10»)





Юрий Левин





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