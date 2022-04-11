Борис Голубицкий написал книгу воспоминаний о российском театре

Книга режиссера Бориса Голубицкого «Птицы нашего Театра», выходящая в Санкт-Петербургском издательстве «Tabula rasa», открывает серию «Жизнь в воспоминаниях». Она будет выходить приложением к журналу «Страстной бульвар,10», издаваемому Союзом театральных деятелей России. Об этом сообщила главный редактор издания Наталья Старосельская. В свежем номере
(№7–247/2022) ежемесячного журнала, в рубрике «Театральная шкатулка», опубликован фрагмент книги
режиссера под названием «Рассказы о знаменитых». Он включает воспоминания о встречах и совместной работе с Михаилом Ульяновым, Верой Васильевой, Марией Мироновой, Александром Менакером и другими легендарными деятелями российского театра.