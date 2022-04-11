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13:47, 11 апреля 2022 года В Орловской области – 117 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 2 человека.





11 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено: По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявлено: - 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией; - госпитализировано 2 человека; - после выздоровления выписано 356 человек; - скончался один. Всего с начала пандемии в регионе выявлено:

- положительных тестов на COVID-19 – 109 841; - количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 860.





Орловское Информбюро





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