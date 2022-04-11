В Орловской области – 117 новых случаев коронавирусной инфекции

|Главная » Новости
13:47, 11 апреля 2022 года
В Орловской области – 117 новых случаев коронавирусной инфекцииГоспитализировано 2 человека.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 11 апреля
, за последние сутки в Орловской области выявлено:
- 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;
- госпитализировано 2 человека;
- после выздоровления выписано 356 человек;
- скончался один.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено:
- положительных тестов на COVID-19 – 109 841;
- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 860.
Орловское Информбюро