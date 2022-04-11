В Орле общегородской субботник перерос в большой автопробег

Подробности – в сюжете корреспондента ГТРК «Орёл» Юлии Сабельниковой.

В минувшую субботу Орёл подвергся уборке. Территория памятника героям гражданской войны - традиционное место субботника для регионального отделения партии КПРФ. Коммунисты и члены комсомольской организации одними из первых вышли наводить порядок. Уборку провели, разделившись на два коллектива. Второй взялся за грабли на бульваре Космонавтов.

После труда на благо города коммунистические флаги, развевавшиеся вдоль дороги, перекочевали на машины, которые приняли участие в автопробеге в поддержку российской армии. К акции КПРФ присоединялись все желающие. Были и те, чьи родные сейчас принимают участие в спецоперации.

Автопробег разделился на две колонны - одна отправилась в Заводской район, вторая - в Северный.