понедельник 11.04.2022 15:38:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

14:24, 11 апреля 2022 года

В Орле общегородской субботник перерос в большой автопробег

Подробности – в сюжете корреспондента ГТРК «Орёл» Юлии Сабельниковой.


В минувшую субботу Орёл подвергся уборке. Территория памятника героям гражданской войны - традиционное место субботника для регионального отделения партии КПРФ. Коммунисты и члены комсомольской организации одними из первых вышли наводить порядок. Уборку провели, разделившись на два коллектива. Второй взялся за грабли на бульваре Космонавтов.
 
После труда на благо города коммунистические флаги, развевавшиеся вдоль дороги, перекочевали на машины, которые приняли участие в автопробеге в поддержку российской армии. К акции КПРФ присоединялись все желающие. Были и те, чьи родные сейчас принимают участие в спецоперации.
 
Автопробег разделился на две колонны - одна отправилась в Заводской район, вторая - в Северный.



Юлия Сабельникова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.