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14:40, 11 апреля 2022 года

В Орле завершился региональный чемпионат Ночной хоккейной лиги

В подарок болельщикам лучшие команды региона подарили яркий и результативный матч. В нём победитель чемпионата сыграл против сборной НХЛ.


Завершение регионального Чемпионата Ночной хоккейной лиги – это всегда праздник. А на праздник принято дарить подарки и звать гостей. Кому-то нашлось и место на площадке – в составе победителя регионального чемпионата.

Владимир Ивановский, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Конечно, это любимая игра, это отдушина. Это то, ради чего каждую свободную минуту, пытаюсь попасть на лёд и покататься с ребятами».

Несмотря на то, что обладатели наград уже известны – триумфатором сезона стал «Арсенал», серебро – у «Основы», а бронза – у «Метеора», важность игры отметили все её участники.

Владлен Капустянский, игрок сборной Ночной хоккейной лиги: «Когда выходим на матч, у нас включается такое чувство, когда волей-неволей ты в азарте. Ты стараешься забить. И нет такого желания сыграть вничью, а тем более проиграть».

Матч завершился боевой ничьёй 3:3. У победителя есть чуть больше месяца, чтобы усилиться перед выступлением в Сочи, остальные команды отправились на заслуженный отдых перед новым сезоном.


Анастасия Дорохова


 
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