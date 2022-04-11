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15:21, 11 апреля 2022 года
Орловцы своих не бросают!Жители Орловской области с воодушевлением встречали солдат российской армии.
Накануне кадры встречи военных и жителей Дмитровска облетели все социальные сети. Люди передавали военнослужащим, следующим к месту несения службы, продукты питания и предметы первой необходимости. Чтобы поддержать ребят, жители района вынесли на улицы флаги. Главным пожеланием от всех было вернуться домой целыми и невредимыми.
Военные передали особые слова благодарности за гостеприимство и такую трогательную встречу.
Юлия Сулим