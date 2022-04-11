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15:48, 11 апреля 2022 года

На Орловщине к сдаче госэкзаменов готовятся около 10 тысяч учеников 9 и 11 классов

Готовность к экзаменационной кампании обсудили на аппаратном совещании у губернатора.


В регионе на финишную прямую вышла работа по подготовке к государственной итоговой аттестации. На аппаратном совещании у губернатора руководитель профильного департамента Алексей Карлов сообщил, что к сдаче экзаменов готовятся около 10 тысяч учеников 9 и 11 классов.

С каждым годом процедура проведения экзаменов становится не только прозрачнее, но и технологичнее. Так, больше 80% пунктов проведения оснащены сканирующим оборудованием. Печатают материалы в аудиториях, экзамен по информатике с 2021 года проходит в компьютерной форме. Для ребят проводились тренировочные тестирования, где они могли на практике ознакомиться с форматом ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, выпускникам помогают психологически настроиться к испытаниям.

Алексей Карлов, руководитель департамента образования Орловской области: «Для выпускников традиционными стали практико-ориентированные тренинги, в том числе занятия по психологической подготовке и формированию позитивного отношения к предстоящим экзаменам, оказывается консультативная помощь, направленная на снижение волнения и улучшения эмоционального состояния».

Также в этом году возвращаются допандемийные условия получения аттестатов. Девятиклассники должны успешно сдать экзамены по четырем предметам, 11-классники - по двум. Отменяется зигзагообразная рассадка, но меры санитарно-эпидемиологической безопасности сохранены: маски, антисептики и рециркуляторы воздуха будут на каждом пункте проведения экзаменов. Досрочно сдадут аттестацию 35 выпускников.

Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в этом году в государственной итоговой аттестации примут участие и дети, прибывшие в Орловскую область из Луганской и Донецкой Народных республик. Глава региона поручил обеспечить безопасные, комфортные и равные условия для проверки знаний.


Анна Вайсергисер


 
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