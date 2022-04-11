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15:53, 11 апреля 2022 года МЧС: на Орловщине остаются подтопленными три низководных моста Мониторинг паводковой ситуации проводится специалистами регионального МЧС ежедневно.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, на реках региона наблюдается колебание уровней воды. Подтопленными остаются три низководных моста: через реку Оку в Мценском районе возле деревни Городище, через реку Неручь возле деревни Орловка Залегощенского района, через реку Зушу около села Измайлово Новосильского района.



Жизнеобеспечение населения не нарушено, есть объездные пути. Подтопление участков автомобильных дорог и придомовых территорий не зарегистрировано.



Весеннее половодье на реках Орловской области продолжается. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках региона.



В случае необходимости обращайтесь в экстренные службы региона по телефонам 01, 101 или 112!



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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