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16:18, 11 апреля 2022 года

На Орловщине написали Тотальный диктант

С диктатором и участниками встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Проверить знания по русскому языку, а заодно вспомнить технику ручного письма в читальном зале Бунинки собрались более 100 человек. Кроме того, в Орловской области было еще две площадки для Тотального диктанта: музей Бунина и Спасское-Лутовиново.

Дарья Потапова, жительница г. Орла: «Каждый год в нашей семье это добрая традиция - приходить на тотальный диктант, проверять свою грамотность. Я рада, что каждый год все больше людей поддерживают эту инициативу».

Девятиклассница Елизавета Бубнова пишет диктант за пределами школы впервые. И хотя пятёрки по русскому - дело привычное, девушка волнуется.

Елизавета Бубнова, жительница г. Орла: «Мне кажется, могут встретиться слова, которые я просто не знаю. Если это старый текст, то могут быть особенности русского языка, которые были тогда, или слова, которые не используют в нашем регионе».

Опасения возникли не на пустом месте: текст был о событиях, происходивших в Воронеже конца 19 века. Автором Тотального диктанта этого года стала писательница Марина Степнова.

Анна Ваденина, заведующая читальным залом Орловской областной библиотеки им. Бунина: «Так как текст являет авторским, то всегда есть сложности со знаками препинания. Автор видит по-своему, иногда он отходит от привычных нам рамок русского языка».

Того, кто диктует текст, организаторы называют диктатором. В этом году в библиотеке им. Бунина все внимательно слушали Екатерину Сиянову - директора школы № 12.

Екатерина Сиянова, директор школы № 12 г. Орла: «Мне за час до диктанта вручили этот текст, я для себя выделила позиции, расставила паузы, как необходимо это сделать».

Великий и могучий порой сложен и для самих русских, а уж иностранцев «дебри» вроде корней с чередованием или удвоенной «н» в прилагательных могут довести до истерики. Но не студента-медика из Таджикистана. Будущий хирург Парвиз Рахимов язык знает хорошо.

Парвиз Рахимов, житель г. Орла: «У нас учат русскому языку, я влюбился прямо с первых дней. Культура и история русского языка очень большая, интересная, завораживающая».

Вместе с Парвизом диктант для иностранцев писали еще 20 студентов. Он ничуть не легче обычного: просто в несколько раз короче. Все работы специальная комиссия проверит до конца недели. В других регионах, где уже известны первые результаты, организаторы назвали слова, в которых совершили больше всего ошибок: наречия изредка и дотемна.


Юлия Сабельникова


 
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