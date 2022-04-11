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17:00, 11 апреля 2022 года Что случилось «На Привале»? Фейк, злой умысел конкурентов или факт?





В эти выходные огромное количество откликов вызвала история о том, что группу российских солдат, которые проезжали по территории нашего региона, отказались покормить в кафе «На Привале». Съемочная группа ГТРК «Орел» сегодня разбиралась в этой истории.



Подробности - в «СПЕЦИАЛЬНОМ РЕПОРТАЖЕ» в 21:05 на телеканале «Россия» в информационном выпуске Вести-Орёл.





Анна Боева





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