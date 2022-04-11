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17:22, 11 апреля 2022 года Орловские аграрии готовятся к посадке картофеля К посевной всё готово, ждут необходимых температурных показателей. В одном из хозяйств побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





В этом году орловские аграрии запланировали увеличить площади для выращивания картофеля, несмотря на то, что процесс ухода за этой культурой один из самых энергозатратных. К посевной всё готово, ждут необходимых температурных показателей. Для посадки картофеля требуется, чтобы почва прогрелась до 8 градусов.



Средства защиты растений - пока самая большая проблема. С удобрениями проще - они российского производства и закуплены.



Крупный картофель пойдёт на продажу, мелкий - на семена, отходы - на крахмал.





Анна Вайсергисер





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