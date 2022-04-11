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18:00, 11 апреля 2022 года

На клумбах Орла высадили первые цветы

Накануне предприятие «Зеленстрой» приступило к весеннему обновлению города.


Как сообщает администрация Орла, на клумбах города начали высаживать цветы. За пару дней бригада «Зеленстроя» высадила 6 000 цветов.

Клумбы преобразились у памятника Ленину, в сквере и вазонах у здания областной администрации, на бульваре Победы, в декоративных арках у академического театра.

Как рассказали специалисты, сейчас высаживают такие сорта, как виола (анютины глазки) и цинерария морская — виды, которые выдерживают температуру до -5С. В теплицах предприятия ждут своей очереди бархатцы, петунии и седум.

К майским праздникам в сквере Танкистов появится топиарная фигура «Орден Отечественной войны», а в течение лета на улицах Орла установят «Маяк», «Корабль» и «Дельфинов». К составлению зелёных скульптур приступят ориентировочно в середине апреля.

Как ранее сообщал директор МУП «Зеленстрой» Юрий Козлов, в открытый грунт планируется высадить минимум 120 тыс. цветов.

Администрация города обращается к орловцам с просьбой не выкапывать высаженные цветы – ведь клумбы создаются для того, чтобы ими могли любоваться все жители и гости города. А если кто-то захочет украсить цветами свои приусадебные владения, то можно обратиться в МУП «Зеленстрой» по адресу ул. Панчука, 85 и купить рассаду.

Фото пресс-службы администрации города Орла


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