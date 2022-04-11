Главная » Новости



18:00, 11 апреля 2022 года На клумбах Орла высадили первые цветы Накануне предприятие «Зеленстрой» приступило к весеннему обновлению города.





Как сообщает администрация Орла, на клумбах города начали высаживать цветы. За пару дней бригада «Зеленстроя» высадила 6 000 цветов.



Клумбы преобразились у памятника Ленину, в сквере и вазонах у здания областной администрации, на бульваре Победы, в декоративных арках у академического театра.



Как рассказали специалисты, сейчас высаживают такие сорта, как виола (анютины глазки) и цинерария морская — виды, которые выдерживают температуру до -5С. В теплицах предприятия ждут своей очереди бархатцы, петунии и седум.



К майским праздникам в сквере Танкистов появится топиарная фигура «Орден Отечественной войны», а в течение лета на улицах Орла установят «Маяк», «Корабль» и «Дельфинов». К составлению зелёных скульптур приступят ориентировочно в середине апреля.



Как ранее сообщал директор МУП «Зеленстрой» Юрий Козлов, в открытый грунт планируется высадить минимум 120 тыс. цветов.



Администрация города обращается к орловцам с просьбой не выкапывать высаженные цветы – ведь клумбы создаются для того, чтобы ими могли любоваться все жители и гости города. А если кто-то захочет украсить цветами свои приусадебные владения, то можно обратиться в МУП «Зеленстрой» по адресу ул. Панчука, 85 и купить рассаду.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Орловское Информбюро





Новости СМИ2