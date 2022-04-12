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7:07, 12 апреля 2022 года Сегодня – День космонавтики Дата установлена в ознаменование первого полёта человека в космос.





12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый орбитальный полет вокруг Земли.



Сегодня Россия продолжает освоение космоса. И Орловщине также близка эта тема. Наш земляк, Герой России, летчик-космонавт Александр Мисуркин внес свой вклад в исследование вселенной. Он совершил три экспедиции на Международную космическую станцию.



Несмотря на то, что Мисуркин завершил свою службу в отряде космонавтов Роскосмоса, он продолжает популяризировать работу нашей страны по исследованию космоса.



фото из соцсетей летчика-космонавта Александра Мисуркина









Орловское Информбюро





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