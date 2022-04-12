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8:14, 12 апреля 2022 года В Орле стартует всероссийский финал Первенства первой лиги по мини-футболу За главный приз будут бороться 12 команд – победителей и призеров регионального этапа.







Сегодня Орле стартует всероссийский финал Первенства первой лиги по мини-футболу. Все матчи пройдут на площадке спорткомплекса ОГУ имени Тургенева по адресу ул. Скворцова, 5. Зрители на матчи допускаются, заполняемость трибун – не более 50% от общего количества мест.



Напомним, футболистки ОГУ имени Тургенева – трехкратные обладатели золотых наград турнира





Анастасия Дорохова





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