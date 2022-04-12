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6:18, 12 апреля 2022 года Дачный сезон в Орле стартует со следующей недели Администрация города организует три маршрута.





С 23 апреля по 23 октября садоводы, огородники и дачники смогут воспользоваться тремя городскими сезонными маршрутами:



№20д «Ул. Космонавтов — Карачевские дачи»;

№61 «Ул. 1-я Посадская — озеро Светлая жизнь»;

№65 «Ул. 1-я Посадская — дачный массив поселка Гать».



Стоимость проезда в автобусах, обслуживающих сезонные маршруты, будет такой же, как и в обычных городских и составит 23 рубля при оплате наличными и 20 рублей - по банковской карте.



Кроме того, можно воспользоваться Единым социальным проездным билетом и дачным проездным билетом – это специальный месячный билет, который будет действовать только на сезонных маршрутах. Его могут приобрести пенсионеры всех категорий, многодетные матери и отцы, одинокие матери, инвалиды, дети-инвалиды, их опекуны и попечители, ветераны боевых действий, почетные доноры СССР и России.



Расписание движения дачных автобусов останется привычным для жителей Орла. Оно размещено на сайте администрации Орла в разделе «Транспорт», а до 20 апреля появится и на конечных остановочных пунктах.



Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, в городском бюджете заложена субсидия транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам, в размере 1,6 млн рублей. Расчет будет производиться ежемесячно исходя из количества фактически выполненных рейсов.





Орловское Информбюро





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