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9:20, 12 апреля 2022 года Орловские малыши интересуются финансами активнее старшеклассников Это подтверждается количеством участников Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности.





Во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству приняли участие более 8,5 тысяч школьников из Орла и районов области. Почти две трети из них – или 62% – это ученики начальных классов, сообщает пресс-служба орловского отделения Банка России.



Итоги олимпиады показали, что лучше всего ребята разбираются в постановке финансовых целей. Плюс достаточно уверенно могут распознавать уловки мошенников. А вот вопросы осознанного потребления без вреда для экологии вызвали у подростков больше всего сложностей.

«Важно, что вопросы олимпиады были основаны на реальных примерах из жизни. Даже если ученик отвечал неправильно, то потом он мог посмотреть верный ответ и разобраться, в чем ошибся. Это поможет сегодняшним ученикам в будущем легче ориентироваться в ситуации, когда возникнет необходимость принять взвешенное финансовое решение», – говорит начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева. Напомним, Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности проходила на образовательной онлайн-платформе Учи.ру с 1 по 31 марта при содействии Банка России, Минфина России, Научно-исследовательского финансового института и Минэкономразвития России.





Орловское Информбюро





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