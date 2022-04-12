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9:20, 12 апреля 2022 года

Орловские малыши интересуются финансами активнее старшеклассников

Это подтверждается количеством участников Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности.


Во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству приняли участие более 8,5 тысяч школьников из Орла и районов области. Почти две трети из них – или 62% – это ученики начальных классов, сообщает пресс-служба орловского отделения Банка России.

Итоги олимпиады показали, что лучше всего ребята разбираются в постановке финансовых целей. Плюс достаточно уверенно могут распознавать уловки мошенников. А вот вопросы осознанного потребления без вреда для экологии вызвали у подростков больше всего сложностей.

«Важно, что вопросы олимпиады были основаны на реальных примерах из жизни. Даже если ученик отвечал неправильно, то потом он мог посмотреть верный ответ и разобраться, в чем ошибся. Это поможет сегодняшним ученикам в будущем легче ориентироваться в ситуации, когда возникнет необходимость принять взвешенное финансовое решение», – говорит начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева.
Напомним, Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности проходила на образовательной онлайн-платформе Учи.ру с 1 по 31 марта при содействии Банка России, Минфина России, Научно-исследовательского финансового института и Минэкономразвития России.


Орловское Информбюро


 
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