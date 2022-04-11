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21:41, 11 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Что случилось в кафе «На Привале»? Фейк, злой умысел конкурентов или факт?



- Орловские аграрии готовы приступить к посадке картофеля. Ждут только прогрева почвы.



- Русский - объединяет. Тотальный диктант на Орловщине писали не только носители языка, но и иностранцы.



- Дачный сезон. Автобусы начнут курсировать уже в эту субботу.



- Спеть вместе со всей Россией: сегодня стартовал масштабный марафон патриотической песни;



- Спортивные ночи позади: расскажем, кто стал чемпионом Ночной хоккейной лиги в Орле.



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