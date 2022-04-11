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20:43, 11 апреля 2022 года Два медучреждения Орловской области получат деньги на ремонт Об этом заявил глава региона Андрей Клычков в рамках прямого эфира в соцсетях.





Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, два медучреждения получат деньги на ремонт.

Андрей Клычков: «Дополнительное распоряжение принято по выделению средств на ремонт поликлиник и учреждений здравоохранения. У нас два объекта по Ливнам - Ливенская ЦРБ, основной корпус стационара и фасад. Также и Кромская ЦРБ».





Анастасия Дорохова





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