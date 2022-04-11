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20:51, 11 апреля 2022 года Андрей Клычков предложил орловцам вместе убрать город Вопрос о предстоящем субботнике был задан главе региона в рамках прямого эфира.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Предлагаю всем выйти на субботник. Думаю, что в ближайшее время опубликуем места, где мы будем работать. Думаю, что было бы хорошей традицией, как у нас было в доковидные времен, - всем поработать, а потом вместе с нашей культурой сделать небольшой праздник. Может быть, закажем полевую кухню, чтобы с жителями после работы каши поесть».





Анастасия Дорохова





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