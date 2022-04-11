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20:53, 11 апреля 2022 года Андрей Клычков отказался комментировать ситуацию, произошедшую в кафе «На Привале» Случай просили прокомментировать пользователи соцсетей во время прямого эфира губернатора.





Губернатор Орловской области не стал комментировать новость об отказе кафе «На Привале» покормить солдат.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я не буду с ними разбираться. Есть соответствующие службы. Есть жители. Все разберутся. Бывают разные ситуации, я ими не хочу заниматься. Можно разные оценки давать. Там разберутся, правда будет определена. А эту дискуссию не хочу поддерживать».

В то же время губернатор положительно отметил кафе «Лакомка» в Кромском районе, на дверях которого размещено объявление о том, что солдат здесь кормят бесплатно.





Анастасия Дорохова





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