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21:05, 11 апреля 2022 года Андрей Клычков: «Мероприятия, приуроченные к 1 мая и Дню Победы, состоятся» Об этом глава Орловской области рассказал во время прямого эфира в соцсети.





Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, мероприятия, приуроченные к 1 мая и Дню Победы, состоятся. На 9 мая запланирован салют.

«Салют будет. Город обратился с запросом помочь по деньгам, мы денежные средства выделили», - рассказал губернатор Орловской области.





Анастасия Дорохова





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