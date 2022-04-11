Главная » Новости



21:43, 11 апреля 2022 года В ситуации, произошедшей в кафе «На Привале», будет разбираться прокуратура Информация о том, что кафе «На Привале» отказало в обслуживании нашим солдатам, которые отправлялись на выполнения задач в рамках спецоперации, вызвала большой резонанс в соцсетях. Согласно одной из версий, военнослужащих не накормили, потому что они были одеты – «не по дресс-коду». Однако сами сотрудники и владелец общепита факт пришествия отрицают. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы. Съемочная группа ГТРК «Орел» тоже провела расследование.





Одно событие, два дня обсуждений - и некогда популярное заведение заслужило всенародную нелюбовь вплоть до бойкота. Всё началось в субботу, когда в соцсетях появилась информация о том, что в кафе «На Привале» отказали в обслуживании российским солдатам.



- Отказались кормить за деньги парней наших из СОБРа. 2 колонны. Причина - неопрятный вид.



- В нашем заведении дресс-код.



Позже начали появляться и другие подтверждения. Сначала якобы фрагменты переписки с главой региона Андреем Клычковым, а сегодня позицию выразила и депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Одним из первых информацию на своей странице разместил организатор «Тропы героев» Сергей Почтарёв. Как он утверждает, ему об этом сообщил один из тех военнослужащих, кому и не удалось пообедать в заведении. По закону о государственной тайне раскрыть его имя он не может. От встречи с нашей съемочной группы Сергей не отказался, но и времени для нее найти не смог. Это фрагмент из его поста в соцсети «Вконтакте»:



- Я разместил информацию у себя на странице, ввиду того, что стыдно стало за Орловщину, из-за произошедшего, особенно на фоне всех событий.



А народный гнев, тем временем, нарастает. В тех же соцсетях и по телефону заведение уже предлагают не просто бойкотировать. Сотрудникам поступают прямые угрозы расправы. Руководство же утверждает, что ситуации, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, вовсе не было. Хотя военные у них в гостях действительно были. 5 апреля.



Олег Амелин, директор РК «На Привале»: «До нашего открытия, до 11 часов пришли военные, которых пропустили в туалет. Они зашли - вышли. Потом в 11 зашли, купили на баре продукцию барную, несколько солдат - трое. Вышли. И в 12 зашли 3 офицера, один успел раздеться - в гардеробе снять верхнюю одежду, потом они пообщались, видимо, постеснялись зайти в форме, можно им - нельзя - я не знаю. Подумали, не стали заходить, ушли. При этом не было каких-то комментариев с нашей стороны».

Руководство кафе направило заявление в прокуратуру. Видимо, как и в любой другой сложной ситуации, последнее слово должно быть и будет за правоохранительными органами.



Но несравнимо больший всероссийский охват получило в эти выходные совсем другое видео из Орловской области. На нём - жители Дмитровска с воодушевлением встречают проходящую мимо колонну военнослужащих.





Антон Киселёв





Новости СМИ2