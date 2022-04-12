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10:29, 12 апреля 2022 года Андрей Клычков опубликовал реквизиты спецсчета для помощи военнослужащим Как сообщил губернатор Орловской области, к нему обратилось большое количество жителей региона с вопросом о возможности помочь бойцам, выполняющим задачи на Украине.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Тысячи сообщений, сотни комментариев поступают ко мне с одним вопросом – как можно поддержать наших бойцов на Украине и чем помочь Родине. Орловчане близко к сердцу приняли происходящие события, хотят проявить соучастие, оказать посильную поддержку и не остаться равнодушными. В ответ на огромный запрос общества принято решение открыть Центр помощи в здании ЦПВ Патриот-57 (бывший ДК Железнодорожников, Привокзальная, 8 ). Безусловно, всеми предметами и продуктами первой необходимости наши военнослужащие обеспечены, но если у вас есть желание и возможность, вы можете собрать посылку солдату. Чтобы она была максимально полезной, мы составили список товаров, которые нужны, прежде всего. Принимается любая поддержка в виде:



Носки, трусы, майки;

Предметы личной гигиены, мыло, влажные салфетки;

Перчатки х/б черные, стельки, термобелье;

Батарейки;

Тушенка в железе, консервы рыбные;

Вода питьевая 1,5 л.

Печенье, конфеты, сгущенное молоко, сахар кусковой, шоколад;

Сигареты;

Чай, кофе (в одноразовых пакетах). Прошу обратить внимание, что вся продукция должна быть без стекла. Работа организована без посредников – все посылки нашим солдатам мы передадим лично в руки. Это я гарантирую. Можно написать письма солдатам принимающих участие в спецоперации на Украине! Мы их тоже передадим. Для тех, кто хочет помочь денежным переводом, открыт специальный счет.

Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД" ИНН: 5751022350 КПП: 575301001 ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970 Счёт: 40703810647000000407 БИК: 045402601 Наименование Банка: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810300000000601 Всё это – наша возможность сказать спасибо военнослужащим РФ, от которых сегодня зависит будущее всей страны. Показать, что они не одиноки и мы верим в них и всегда будем их надежным тылом.

Всем неравнодушным людям я хочу сказать огромное человеческое спасибо за помощь! Это поднимает боевой дух военнослужащих, придаёт сил и гордости за нашу область и Россию в целом».





Орловское Информбюро





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