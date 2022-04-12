вторник 12.04.2022 13:49:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:29, 12 апреля 2022 года

Андрей Клычков опубликовал реквизиты спецсчета для помощи военнослужащим

Как сообщил губернатор Орловской области, к нему обратилось большое количество жителей региона с вопросом о возможности помочь бойцам, выполняющим задачи на Украине.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Тысячи сообщений, сотни комментариев поступают ко мне с одним вопросом – как можно поддержать наших бойцов на Украине и чем помочь Родине. Орловчане близко к сердцу приняли происходящие события, хотят проявить соучастие, оказать посильную поддержку и не остаться равнодушными. В ответ на огромный запрос общества принято решение открыть Центр помощи в здании ЦПВ Патриот-57 (бывший ДК Железнодорожников, Привокзальная, 8). Безусловно, всеми предметами и продуктами первой необходимости наши военнослужащие обеспечены, но если у вас есть желание и возможность, вы можете собрать посылку солдату. Чтобы она была максимально полезной, мы составили список товаров, которые нужны, прежде всего.
 
Принимается любая поддержка в виде:

  • Носки, трусы, майки;
  • Предметы личной гигиены, мыло,  влажные салфетки;
  • Перчатки х/б черные, стельки,  термобелье;
  • Батарейки;
  • Тушенка в железе, консервы рыбные;
  • Вода питьевая 1,5 л.
  • Печенье, конфеты, сгущенное молоко, сахар кусковой, шоколад;
  • Сигареты;
  • Чай, кофе (в одноразовых пакетах).
 
Прошу обратить внимание, что вся продукция должна быть без стекла. Работа организована без посредников – все посылки нашим солдатам мы передадим лично в руки. Это я гарантирую. Можно написать письма  солдатам принимающих участие в спецоперации на Украине! Мы их тоже передадим.
 
Для тех, кто хочет помочь денежным переводом, открыт специальный счет.
 
Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ
ФОНД"
ИНН: 5751022350
КПП: 575301001
ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970
Счёт: 40703810647000000407
БИК: 045402601
Наименование Банка: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810300000000601
 
Всё это – наша возможность сказать спасибо военнослужащим РФ, от которых сегодня зависит будущее всей страны. Показать, что они не одиноки и мы верим в них и всегда будем их надежным тылом.
 
Всем неравнодушным людям я хочу сказать огромное человеческое спасибо за помощь! Это поднимает боевой дух военнослужащих, придаёт сил и гордости за нашу область и Россию в целом».



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.