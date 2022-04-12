Андрей Клычков опубликовал реквизиты спецсчета для помощи военнослужащим

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10:29, 12 апреля 2022 года
Андрей Клычков опубликовал реквизиты спецсчета для помощи военнослужащимКак сообщил губернатор Орловской области, к нему обратилось большое количество жителей региона с вопросом о возможности помочь бойцам, выполняющим задачи на Украине.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Тысячи сообщений, сотни комментариев поступают ко мне с одним вопросом – как можно поддержать наших бойцов на Украине и чем помочь Родине. Орловчане близко к сердцу приняли происходящие события, хотят проявить соучастие, оказать посильную поддержку и не остаться равнодушными. В ответ на огромный запрос общества принято решение открыть Центр помощи в здании ЦПВ Патриот-57 (бывший ДК Железнодорожников, Привокзальная, 8). Безусловно, всеми предметами и продуктами первой необходимости наши военнослужащие обеспечены, но если у вас есть желание и возможность, вы можете собрать посылку солдату. Чтобы она была максимально полезной, мы составили список товаров, которые нужны, прежде всего.
Принимается любая поддержка в виде:
- Носки, трусы, майки;
- Предметы личной гигиены, мыло, влажные салфетки;
- Перчатки х/б черные, стельки, термобелье;
- Батарейки;
- Тушенка в железе, консервы рыбные;
- Вода питьевая 1,5 л.
- Печенье, конфеты, сгущенное молоко, сахар кусковой, шоколад;
- Сигареты;
- Чай, кофе (в одноразовых пакетах).
Прошу обратить внимание, что вся продукция должна быть без стекла. Работа организована без посредников – все посылки нашим солдатам мы передадим лично в руки. Это я гарантирую. Можно написать письма солдатам принимающих участие в спецоперации на Украине! Мы их тоже передадим.
Для тех, кто хочет помочь денежным переводом, открыт специальный счет.
Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ
ФОНД"
ИНН: 5751022350
КПП: 575301001
ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970
Счёт: 40703810647000000407
БИК: 045402601
Наименование Банка: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810300000000601
Всё это – наша возможность сказать спасибо военнослужащим РФ, от которых сегодня зависит будущее всей страны. Показать, что они не одиноки и мы верим в них и всегда будем их надежным тылом.
Всем неравнодушным людям я хочу сказать огромное человеческое спасибо за помощь! Это поднимает боевой дух военнослужащих, придаёт сил и гордости за нашу область и Россию в целом».
Орловское Информбюро