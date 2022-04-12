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10:57, 12 апреля 2022 года Александр Мисуркин продолжит развивать космический вид спорта в Орле Герой России, летчик-космонавт Александр Мисуркин завершил свою деятельность в отряде космонавтов. Теперь все его внимание приковано к развитию бадминтона в Орловской области. О планах на будущее и лечебных свойствах этого вида спорта Мисуркин рассказал корреспонденту ГТРК «Орел» Анастасии Дороховой.





1 апреля орловское информационное пространство буквально взорвала новость: «В 2022 году на территории региона начнется строительство завода по производству питания для космонавтов, профессий повышенного риска и особых условий деятельности. Масштабный проект согласован с корпорацией «Роскосмос» и сможет выпускать до 10 тонн продукции в год, что позволит полностью обеспечить потребности всех космонавтов. Среди планируемой к выпуску продукции в специальных тюбиках будут первые и вторые блюда, каши, напитки, десерты и даже космический фастфуд. Главным консультантом проекта станет Герой России, почетный гражданин города Орла Александр Мисуркин, который 31 марта завершил свою деятельность в качестве члена отряда космонавтов». Как потом оказалось, новость была шуткой. Сам Александр Мисуркин отнесся к ней с юмором. Александр Мисуркин, Герой России, президент Орловской областной федерации бадминтона: «Первый раз я прочитал этот вопрос у себя в группе в «ВКонтакте» - правда ли это?. Я тогда не знал, что это первоапрельская шутка, сказал, что первый раз слышу. Потом уже узнал, что кто-то так пошутил. Я ценю чувство юмора, поэтому шутка удалась». Впрочем, в той шутке доля правды все-таки была – Александр Мисуркин завершил работу в отряде космонавтов. На вопрос - что будете делать дальше? - ответ был короткий и четкий. Александр Мисуркин, Герой России, президент Орловской областной федерации бадминтона: «Еще активнее развивать бадминтон на Орловщине». А планы на развитие у федерации большие. Турниры всероссийские - провели, детей и взрослых - привлекли. Но есть куда стремиться. Одно из достижений последнего времени - включение бадминтона в число базовых видов спорта Орловской области. Александр Мисуркин, Герой России, президент Орловской областной федерации бадминтона: «Мы продолжаем проводить всероссийские турниры, по традиции они у нас осенью. Надеемся, в будущем проводить и международные турниры. Задачей максимум, с точки зрения и профессионального и любительского спорта, является строительство специализированного бадминтонного центра, к чему мы идем. Это поможет развить массовость в спорте». Не только оздоравливать, но и учить детей – миссия бадминтона в Орле. Этот спорт развивает реакцию и память. Александр Мисуркин, Герой России, президент Орловской областной федерации бадминтона: «Это высоковариативная игра и высокоинтенсивная. Темп обмена ударов у спортсменов мирового уровня - чаще одного удара в секунду. При этом они совершенно разные. Ты должен успевать реагировать на такой скорости, а это значит, что связи между нейронами должны быть быстрые». Работа федерации бадминтона продолжается. Ждем хороших новостей.





Анастасия Дорохова





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