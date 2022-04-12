В Орле при ликвидации пожара спасатели обнаружили тело неизвестного

Пожар произошел накануне утром в переулке Рижском.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, 11 апреля в 07:04 поступило сообщение о возгорании в однокомнатной квартире в переулке Рижский в Орле. В результате пожара в комнате выгорело кресло. В квартире обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.

На месте работали сотрудники 5-й ПСЧ г. Орла. Пожарными из подъезда спасено 3 человека, эвакуирован 1 человек. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 16 раз, из них 8 выездов на ликвидацию возгораний, в том числе горение сухой травы, 8 выездов на различные происшествия и помощь населению. На пожарах погиб 1 человек, 3 человека спасены, 1 – эвакуирован.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области