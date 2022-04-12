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11:32, 12 апреля 2022 года

Главы городов Орёл, Ливны и Мценск проведут прямые эфиры в социальной сети «ВКонтакте»

Эфиры пройдут 14 апреля.


- Мэр города Орла Юрий Парахин (https://vk.com/parakhin_yuri) проведет прямой эфир 14 апреля в 19:00.
Главная тема — празднование Дня Победы и другие городские вопросы.
 
- Глава города Ливны Сергей Трубицин (https://vk.com/sergey_trubitsin) проведет прямой эфир 14 апреля в 18:00.
Главные темы — уборка города и подготовка к предстоящему субботнику. 
 
- Глава города Мценска Николай Кочетаев (https://vk.com/id708441514) проведет прямой эфир 14 апреля в 19:00.
 
В ходе прямого эфира более подробно расскажет о планах по благоустройству парка.
 
Главы также ответят на вопросы, поступившие в ходе эфира.



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