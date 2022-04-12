Главы городов Орёл, Ливны и Мценск проведут прямые эфиры в социальной сети «ВКонтакте»

Эфиры пройдут 14 апреля.

Юрий Парахин (14 апреля в 19:00. - Мэр города Орла https://vk.com/parakhin_yuri ) проведет прямой эфир

Главная тема — празднование Дня Победы и другие городские вопросы.

Сергей Трубицин (14 апреля в 18:00. - Глава города Ливны https://vk.com/sergey_trubitsin ) проведет прямой эфир

Главные темы — уборка города и подготовка к предстоящему субботнику.

Николай Кочетаев (14 апреля в 19:00. - Глава города Мценска https://vk.com/id708441514 ) проведет прямой эфир

В ходе прямого эфира более подробно расскажет о планах по благоустройству парка.

Главы также ответят на вопросы, поступившие в ходе эфира.