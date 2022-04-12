В Ливнах в результате ДТП пострадал подросток

ДТП произошло накануне.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, 11 апреля в 17:40 в Ливнах на улице Мира водитель иномарки не предоставил преимущество в движении 14-летнему пешеходу. В результате ДТП юноша получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области