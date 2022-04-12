В Ливнах в результате ДТП пострадал подросток

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11:42, 12 апреля 2022 года
В Ливнах в результате ДТП пострадал подростокДТП произошло накануне.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, 11 апреля в 17:40 в Ливнах на улице Мира водитель иномарки не предоставил преимущество в движении 14-летнему пешеходу. В результате ДТП юноша получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро