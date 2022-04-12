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11:57, 12 апреля 2022 года Бесплатное профессиональное переобучение в РАНХиГС 28 марта стартовала программа бесплатного переобучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В нее смогут войти определенные группы молодежи (до 35 лет) и граждане, находящиеся под риском увольнения. РАНХиГС является одним из операторов программы.





«Цель проекта – оказание помощи гражданам для того чтобы повысить квалификацию или сменить профессию. В этом году в нашем филиале переобучение смогут пройти 190 участников государственной программы содействия занятости по 17 образовательным программам: бухгалтерский учет, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, социальная работа, цифровые компетенции в профессиональной деятельности, предпринимательство и другие. Обучение проходит, в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий», – комментирует и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Павел Меркулов. «За первую неделю мы открыли прием на переобучение в рамках госпрограммы «Содействие занятости» сразу в 44 филиалах РАНХиГС. В ближайшее время для участников госпрограммы будет доступна вся инфраструктура проекта на базе Президентской академии – это порядка 130 образовательных учреждений во всех регионах страны», - рассказал заместитель руководителя рабочей группы программы «Содействие занятости» в РАНХиГС Олег Кондратенко. Напомним, что программа переобучения отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» действует регионе с 2021 года. В 2022 году в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации смогут пройти обучение 115 тысяч граждан России – участников государственной программы содействия занятости. Подробнее об обучении в рамках проекта «Содействие занятости» в Президентской академии можно узнать на сайте www.trud.ranepa.ru . Заявку на обучении можно подать на сайте https://trudvsem.ru/





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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