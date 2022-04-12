Возможности человека бесконечны, как космические просторы!

Правительство Орловской области поздравило жителей с Днем космонавтики.

Уважаемые орловцы!





Поздравляем с Днем космонавтики!



Освоение космоса стало самым масштабным и решительным шагом человечества на пути прогресса. Выдающиеся отечественные ученые, инженеры, конструкторы, отважные первопроходцы расширили границы человеческих знаний и возможностей. Их сегодняшние последователи уверенно покоряют новые вершины, широко внедряют новшества в отрасли связи, промышленности, в нашу повседневную жизнь.



Дорогие друзья!



Вселенная обладает неиссякаемым потенциалом для изучения. Очень важно, чтобы открытия в этой сфере служили мирным целям, помогали сплотить народы в едином реформаторском стремлении к постижению и творчеству.



Верьте в себя, не бойтесь мечтать и рушить стереотипы. Возможности человека бесконечны, как космические просторы!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ