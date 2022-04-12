Главная » Новости



12:34, 12 апреля 2022 года Андрей Клычков встретился со студентами Орловского института культуры На встрече, среди прочего, обсудили возможность появления программы

«Земский работник культуры».





Губернатор Андрей Клычков побывал в орловском государственном институте культуры. Инициативная группа студентов выразила желание принять участие в археологических раскопках на месте Судбищенской битвы. Глава региона пообещал им помочь. Студенты попросили рассмотреть другой вопрос на совете ректоров - от Орловской области нет делегации на Всероссийскую студенческую весну. Ребята попросили помочь восполнить этот пробел. Говорили и о будущем самих студентов, а именно их трудоустройстве после обучения. Андрей Клычков рассказал, что для этого сейчас разрабатывается новая программа. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На фоне принятых решений, уже состоявшихся, о земском учителе, земском докторе, земском фельдшере мне кажется абсолютно логичным вопрос о сохранении культурных центров в сельской местности. Безусловно, будет хорошим подспорьем программа «Земский работник культуры». Предложения сейчас направляются не только от нашего региона, и надеюсь на поддержку федерального центра».





Антон Киселёв





Новости СМИ2