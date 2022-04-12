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13:02, 12 апреля 2022 года

Орловчанка освоила ремонт детских колясок

Анна Сколоздра заключила соцконтракт на предпринимательскую деятельность, и теперь у нее свое дело, которое приносит и заработок, и большую пользу людям. Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина узнала подробности.


С проблемой ремонта колясок многодетная мама Анна Сколоздра сталкивалась не раз. Пока дети были маленькие, их коляски вместе с мужем ремонтировали дома сами. Теперь помогают другим. 
 
Анна Сколоздра, жительница г. Орла: «Замена покрышек, камер, иногда ломаются механизмы складывания, иногда коляску замарали, потрескалась экокожа, значит надо перешить коляску».
 
Чтобы открыть свое дело, Анна заключила социальный контракт.
 
Анна Сколоздра, жительница г. Орла: «Обратились в администрацию города, где нам помогли с оформлением, с составлением бизнес плана».
 
В рамках соцконтракта семья получила 250 тысяч рублей. На эти деньги купили оборудование, запчасти, ткани и арендовали небольшой уголок в торговом центре. Работы теперь - хоть отбавляй. Реставрируют не только коляски, бывшие в употреблении, но и новые. Как оказалось, магазинам выгодней отремонтировать гарантийный товар, нежели вернуть поставщику. Обращаются даже из других регионов.
 
Ирина Гаврилина руководитель департамента соцзащиты, опеки, попечительства, труда и занятости Орловской области: «Главная цель соцконтракта - повышение уровня дохода граждан, которые находятся в трудной ситуации и чей доход не превышает прожиточного минимума, установленного в Орловской области».
 
Региональный прожиточный минимум - 11 768 рублей на человека. Для заключения соцконтракта учитываются доходы за последние 3 месяца, за исключением потерявших работу с 1 марта. Соцконтракт можно заключить на поиск работы, помощь в трудной жизненной ситуации, развитие личного подсобного хозяйства и предпринимательскую деятельность. 
 
Анна Сколоздра по соцконтракту уже отчиталась, предоставила чеки на расходы по бизнес плану. Еще одно условие - работать в течение года, но у Анны планы на гораздо больший срок.



Татьяна Тимохина


 
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