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12:46, 12 апреля 2022 года В Орловской области – 111 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 78 человек.





12 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено: По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявлено: - 111 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией; - госпитализировано 78 человек; - после выздоровления выписан 491 человек; - скончались два человека. Всего с начала пандемии в регионе выявлено:

- положительных тестов на COVID-19 – 109 952; - количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 862.





Орловское Информбюро





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