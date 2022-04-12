В Орловской области – 111 новых случаев коронавирусной инфекции

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12:46, 12 апреля 2022 года
В Орловской области – 111 новых случаев коронавирусной инфекцииГоспитализировано 78 человек.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 12 апреля
, за последние сутки в Орловской области выявлено:
- 111 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;
- госпитализировано 78 человек;
- после выздоровления выписан 491 человек;
- скончались два человека.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено:
- положительных тестов на COVID-19 – 109 952;
- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 862.
Орловское Информбюро