Капремонт до суда доведет

В ситуации, произошедшей в доме №35 на улице Энгельса в Орле, попыталась разобраться корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.

Жители дома № 35 по улице Энгельса вынуждены бороться с потопом, который возникает при первом же дожде. При этом в 2017 году в доме прошел капремонт. Однако позже суд признал, что работы были проведены некачественно, и вынес решение провести ремонт повторно. Как выяснилось, подрядчик обанкротился, а фонд капремонта и жилинспекция не в силах исправить ситуацию.

В фонде капремонта сообщили, что по документам дом числится как отремонтированный, а потому приступать к решению вопроса они не торопились.

Владимир Слизовский, и.о. директора регионального фонда капремонта: «Мы пригласим туда и управление жилищной инспекции, чтобы они со своей точки зрения посмотрели, можно ли там что-то делать или нельзя. Если нельзя, тогда направим документы в город по признанию дома аварийным, если там есть признаки аварийности».

А вот в жилищной инспекции пояснили, что сдвинуть дело с мертвой точки поможет лишь повторное обращение в суд.

Владимир Станчин, начальник отдела надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда управления государственной жилищной инспекции: «К сожалению, в связи с изменениями в законодательстве с 2021 года мы не имеем возможности проводить надзорные мероприятия в отношении регионального оператора. В этой связи, к сожалению, возможно только обращение в суд заявителей».

Ну а пока жителям дома остается надеяться, что погода к ним будет благосклонна.