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14:45, 12 апреля 2022 года Человек труда – в фокусе зрения художников Выставка открылась в Орловском музее изобразительных искусств.





Железнодорожники и врачи, рыбаки и сталевары - прославление человека труда было последовательной политикой государства. Героика и поэтика рабочего класса и сегодня очень мощно влияет на зрителя. Этот художественный марш начинался еще на заре индустриализации, в первые пятилетки, и красной чертой проходил через творчество многих художников, в том числе и орловских.



Впечатления от поездок по стране легли в основу полотна Василия Рождественского «На Белом море», оно, кстати, не выставлялось 40 лет. А первый раз зритель увидел картину еще до войны, на выставке «Индустрия социализма».



Художники отразили разные периоды жизни и различные отрасли народного хозяйства - Магнитка и Днепрострой, восстановление производства после войны, добыча нефти и все, что составляло живой пульс огромной страны.



На открытии выставки пришли представители профсоюзных организаций области. Тотальная цифровизация и роботизация труда изменила промышленный сектор, но уважение к рабочему человеку меняться не должно.



Юрий Власов, зампред федерации профсоюзов Орловской области: «У нас есть кем гордится, и дай бог, чтобы такие выставки, такие мероприятия проходили у нас в Орловской области как можно чаще. Сегодня важно говорить о человеке труда, который создавал мощь нашего государства».

На этой выставке можно увидеть, как индустриализация, развитие промышленности повлияло на искусство, и не только повлияло, но и составило целый пласт русского реализма, посвященного человеку труда - красивому, гордому, уверенно смотрящему в будущее.





Эва Стасюлевич





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