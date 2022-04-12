вторник 12.04.2022 17:33:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

14:45, 12 апреля 2022 года

Человек труда – в фокусе зрения художников

Выставка открылась в Орловском музее изобразительных искусств.


 Железнодорожники и врачи, рыбаки и сталевары - прославление человека труда было последовательной политикой государства. Героика и поэтика рабочего класса и сегодня очень мощно влияет на зрителя. Этот художественный марш начинался еще на заре индустриализации, в первые пятилетки, и красной чертой проходил через творчество многих художников, в том числе и орловских.

Впечатления от поездок по стране легли в основу полотна Василия Рождественского «На Белом море», оно, кстати, не выставлялось 40 лет. А первый раз зритель увидел картину еще до войны, на выставке «Индустрия социализма».

Художники отразили разные периоды жизни и различные отрасли народного хозяйства - Магнитка и Днепрострой, восстановление производства после войны, добыча нефти и все, что составляло живой пульс огромной страны.

На открытии выставки пришли представители профсоюзных организаций области. Тотальная цифровизация и роботизация труда изменила промышленный сектор, но уважение к рабочему человеку меняться не должно.

Юрий Власов, зампред федерации профсоюзов Орловской области: «У нас есть кем гордится, и дай бог, чтобы такие выставки, такие мероприятия проходили у нас в Орловской области как можно чаще. Сегодня важно говорить о человеке труда, который создавал мощь нашего государства».

На этой выставке можно увидеть, как индустриализация, развитие промышленности повлияло на искусство, и не только повлияло, но и составило целый пласт русского реализма, посвященного человеку труда - красивому, гордому, уверенно смотрящему в будущее.


Эва Стасюлевич


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.