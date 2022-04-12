Человек труда – в фокусе зрения художников

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14:45, 12 апреля 2022 года
Человек труда – в фокусе зрения художниковВыставка открылась в Орловском музее изобразительных искусств.
Железнодорожники и врачи, рыбаки и сталевары - прославление человека труда было последовательной политикой государства. Героика и поэтика рабочего класса и сегодня очень мощно влияет на зрителя. Этот художественный марш начинался еще на заре индустриализации, в первые пятилетки, и красной чертой проходил через творчество многих художников, в том числе и орловских.
Впечатления от поездок по стране легли в основу полотна Василия Рождественского «На Белом море», оно, кстати, не выставлялось 40 лет. А первый раз зритель увидел картину еще до войны, на выставке «Индустрия социализма».
Художники отразили разные периоды жизни и различные отрасли народного хозяйства - Магнитка и Днепрострой, восстановление производства после войны, добыча нефти и все, что составляло живой пульс огромной страны.
На открытии выставки пришли представители профсоюзных организаций области. Тотальная цифровизация и роботизация труда изменила промышленный сектор, но уважение к рабочему человеку меняться не должно.
Юрий Власов, зампред федерации профсоюзов Орловской области: «У нас есть кем гордится, и дай бог, чтобы такие выставки, такие мероприятия проходили у нас в Орловской области как можно чаще. Сегодня важно говорить о человеке труда, который создавал мощь нашего государства».
На этой выставке можно увидеть, как индустриализация, развитие промышленности повлияло на искусство, и не только повлияло, но и составило целый пласт русского реализма, посвященного человеку труда - красивому, гордому, уверенно смотрящему в будущее.
Эва Стасюлевич