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15:14, 12 апреля 2022 года

Группа общественного контроля в Болхове продолжит свою деятельность

Активисты работают уже год, и за это время и удалось сделать многое.


В Болхове ни одна проблема не уходит от пристального внимания группы общественного контроля. Скоро будет ровно год с момента ее основания. В 2021 году активные жители объединились, чтобы в парке Сад-городок остановить вырубку деревьев, и им это удалось. С их подачи затем восстановили и один из подвесных мостов. Сейчас активисты борются за ремонт еще двух.

В планах - заняться восстановлением озеленения на площади Ленина, а также поднять вопрос передачи трассы, которая проходит через Болхов, в федеральную собственность, поскольку на ее содержание тратят львиную долю средств, выделенных на ремонт дорог.

Сегодня в составе группы общественного контроля работают 11 человек - представители различных сфер. Контролировать все происходящее теперь они могут абсолютно официально. Получен официальный статус общественной организации и подтверждающее его удостоверения.

Это первая общественная организация, зарегистрированная при Общественной палате Болховского района.


Анна Вайсергисер


 
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