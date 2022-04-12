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16:19, 12 апреля 2022 года 22 апреля в Орле начнут рассматривать дело о геноциде Судебный процесс станет одним из ключевых мероприятий проекта «Без срока давности».





22 апреля в Орловском областном суде состоится первое заседание по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей нацистами в 1941-1945 годах, сообщает информационный портал Орловской области.



В ходе судебного заседания будет рассматриваться дело о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области.

Исковое заявление подготовлено и направлено прокуратурой Орловской области по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.



В ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ «Геноцид».



К участию будут привлечены орловские историки, краеведы, поисковики.

Работа будет осуществляться в интересах РФ, неопределенного круга лиц – родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории региона в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников.



Прокуратура во взаимодействии со Следственным комитетом России проделали значительный объем работы, изучили материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны в районе деревень Погорельцево Шаблыкинского района, 3-е Н-Долгое Должанского района, Пешково Знаменского района Орловской области, а также многочисленные архивные документы.



В период оккупации в 1941-1943 годах на территории Орловской области немецко-фашистские захватчики сформировали карательные батальоны, которые массово уничтожали советских гражданских лиц и военнопленных, применяли жестокие пытки и истязания.



Всего за период оккупации Орловской области немецко-фашистские захватчики и их пособники истребили не менее 421 750 человек, угнали в Германию на каторжные работы более 56 400 человек.



В соответствии с решением Международного военного трибунала в городе Нюрнберге преступления нацистов против мирных граждан в Советском союзе являлись частью плана, заключавшегося в намерении уничтожить мирное население путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами.





Орловское Информбюро





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