Службы экстренного реагирования Орловской области продемонстрировали готовность к действиям при ЧС

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16:35, 12 апреля 2022 года
Службы экстренного реагирования Орловской области продемонстрировали готовность к действиям при ЧССмотр готовности прошел на территории аэропорта «Южный».
Сегодня в Орле состоялся смотр сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС. Мероприятие проходило в рамках первого этапа командно-штабного учения, проводимого под руководством МЧС России.
В ходе учения отработали действия служб экстренного реагирования по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро