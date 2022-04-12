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16:35, 12 апреля 2022 года Службы экстренного реагирования Орловской области продемонстрировали готовность к действиям при ЧС Смотр готовности прошел на территории аэропорта «Южный».





Сегодня в Орле состоялся смотр сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС. Мероприятие проходило в рамках первого этапа командно-штабного учения, проводимого под руководством МЧС России.



В ходе учения отработали действия служб экстренного реагирования по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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