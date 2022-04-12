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17:29, 12 апреля 2022 года Баскетболисты ОГУ вышли в «Финал четырех» Первой лиги ЦФО Путевку в финальный турнир наша команда добыла на своей площадке.





В рамках раунда плей-офф баскетбольная команда Орловского госуниверситета на своей площадке встречалась с командами Рязани, Твери и подмосковного Лыткарино. Уступив на старте два очка баскетболистам Рязани (68:71), в двух других играх наша команда сумела одержать победы. Итог встречи с лыткаринским «Кристаллом» - 75:66. Баскетболистов «Твери» орловцы обыграли со счетом 71:42.



Фото: группа БК ОрелГУ Вконтакте





Анастасия Дорохова





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