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17:32, 12 апреля 2022 года Орловцы - призеры Чемпионата России по кикбоксингу В активе наших спортсменов два золота и три бронзовых награды.





В поселке Витязево Краснодарского края состоялись Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе «лоу-кик». В турнире приняли участие более 700 человек из 55 регионов России. В активе орловцев пять наград. Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Анастасия Фасхутдинова и Владислав Туйнов. Оба спортсмена стали трехкратными чемпионами России. Бронзовые медали выиграли Анастасия Павликова, Михаил Колпаков и Артем Романовский.



Фото из группы «Кикбоксинг для всех»





Анастасия Дорохова





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