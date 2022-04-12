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17:33, 12 апреля 2022 года Красивое – размножать, вредоносное – уничтожать Такие задачи ставит перед собой орловское предприятие «Зеленстрой». Специалисты украсят город виолой и уничтожат амброзию и борщевик. Кроме того, будет продолжено лечение каштанов от минирующей моли.





В теплицах «Зеленстроя» цветет лимонное дерево, урожай с него собирают регулярно, а вот посаженное пару лет назад банановое пока плодами не радует. Всю зиму здесь выращивали нежные каллы. Реализовали более двух тысяч цветов. Сейчас занимаются рассадой, которую будут высаживать на клумбах. Самые популярные виды – виола, цинерария, седум. Задача - только для Орла вырастить 70 тысяч первоцветов, они украсят 23 клумбы. Семена были закуплены еще в прошлом году, поэтому пока проблем нет.



Одной из первых украсили клумбу у памятника Ленину. У подножья вождя пролетариата цветочный ковер выполнили по традиционному эскизу. По рисунку восстанавливают и топиарную фигуру «Корабль», кропотливо высаживая седум. Кстати, на предприятии хранится 31 топиарная фигура. Сейчас идет их реставрация.



Татьяна Можина, заместитель директора по озеленению МУП «Зеленстрой» г. Орла: «Из топиарных фигур к 9 мая появится «Орден», потом, по мере потепления, «Корабль», шесть «Дельфинов» и «Маяк». Планируем во второй половине года, ближе к июлю-августу – «Чернильницу», «Гармонь».

Эти фигуры хорошо знакомы орловцам. Топиарных новинок на улицах города в этом сезоне не будет.



Кроме выполнения работ по украшению города, специалисты «Зеленстроя» продолжат лечение каштанов от минирующей моли. Прививки инсектицидом доказали свою эффективность. Сделают 6 тысяч 600 уколов. Подлечат 366 деревьев. Молодым каштанам сделают по четыре инъекции, их старшим собратьям – по шесть.



Бороться будут и с сильнейшим аллергеном, который процветает на городских улицах, - амброзией. Опасный сорняк заполонил Заводской район. Под прицел попали и ядовитые плантации борщевика.





Анна Вайсергисер





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