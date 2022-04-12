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18:19, 12 апреля 2022 года

В Орле участников проекта «УчимЗнаем» навестила телеведущая Арина Шарапова

Проект «УчимЗнаем» нацелен на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах.


Сегодня в Орел приехала Арина Шарапова. Известная телеведущая уже больше пяти лет является партнером проекта «УчимЗнаем». В рамках проекта на базе региональных медцентров открываются учебные площадки для детей, находящихся на длительном лечении.

В 2019 году к проекту подключился образовательный центр «Созвездие Орла», который организует занятия для детей, находящихся на лечении в НКМЦ им. Круглой. Образовательный процесс выстраивают тьюторы, педагоги и психологи.

Наталья Тебякина, директор образовательного центра «Созвездие Орла»: «Занятия позволяют детям перенестись виртуально в любой музей мира, познакомиться с необыкновенными людьми. Этот проект очень благостный, правильный проект».
Арина Шарапова, телеведущая, журналист: «Вот эти проекты, идеи волонтерские это возможность для детей невероятная. Многие детки, когда уходят выздоровевшими, потом звонят учителям и говорят: «Мы хотим обратно». Таких школ просто нет нигде».

Одна из участниц проекта – 17-летняя Настя Осипова. Сейчас девушка активно готовится к ЕГЭ, планирует поступать на экономфак в столицу. Больше года она получала знания на площадке «УчимЗнаем». Для нее Арина Шарапова подготовила подарок – свою книгу сказок «Страна чудес Коктебель».


Юлия Опанасюк


 
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